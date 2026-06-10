Pelúcias de Messi como 'GOAT' fazem sucesso entre torcedores na China

Em uma fábrica no leste da China, dezenas de cabras de pelúcia vestindo a camisa número 10 de Lionel Messi são passadas de mão em mão rumo a lojas de todo o país.

Embora o gigante asiático não participe da Copa do Mundo, fabricantes e varejistas trabalham a todo vapor para abastecer milhões de torcedores dispostos a gastar dinheiro com souvenirs, camisas, chaveiros e brinquedos inspirados nas estrelas do principal torneio de futebol do mundo.

Centenas de pelúcias de Messi vestido de cabra estão empilhadas em enormes mesas em uma fábrica no leste da China, uma referência à sigla GOAT ("Greatest Of All Time", ou o Maior de Todos os Tempos). "Goat" também significa "cabra" em inglês.

A milhares de quilômetros dos Estados Unidos, Canadá e México, países-sede da Copa do Mundo entre 11 de junho e 19 de julho, os comerciantes chineses apostam no lucrativo mercado dos fanáticos por futebol para impulsionar suas vendas durante o torneio.

A febre da Copa do Mundo já tomou conta da China, uma nação apaixonada por futebol que, no entanto, precisa se contentar em celebrar os sucessos de outras seleções diante da ausência de sua própria equipe desde sua única participação no Mundial da Coreia-Japão de 2002.

Apesar da 94ª posição da seleção chinesa no ranking da Fifa, a Copa do Mundo representa uma oportunidade de ouro para empresas que produzem uniformes e acessórios para os torcedores dispostos a gastar dinheiro pelo "valor emocional" dos produtos; um aumento incomum em meio a uma economia prejudicada por um consumo lento.

As miniaturas de pelúcia do astro argentino, pequenas o suficiente para caber na palma da mão, são um sucesso de vendas para a empresa de licenciamento All Star Partner e custam pouco mais de 11 dólares (cerca de 56 reais).

Segundo o CEO da empresa, as vendas quintuplicaram este ano em comparação com a Copa do Catar de 2022, quando a Argentina conquistou seu terceiro título mundial.

Na fábrica em Yiwu, o principal centro atacadista da China, dezenas de funcionários adicionam correntes e arreios de metal às miniaturas e acessórios com tema da Copa do Mundo antes de embalá-las e distribuí-las para lojas em todo o país.

O catálogo também inclui outros favoritos, como Cristiano Ronaldo, galos de espuma vestindo a camisa da seleção francesa e ursinhos de pelúcia com o uniforme da seleção espanhola.

As pelúcias competem no mercado com as populares bonecas Labubu, da fabricante chinesa de brinquedos PopMart.