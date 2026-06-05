Mundo

Passa a valer hoje
Notícia

PCC e Comando Vermelho enquadrados como terroristas pelos EUA: o que muda na prática para o Brasil

Especialistas preveem efeitos indiretos na imigração e no sistema financeiro, e atentam para mudança na correlação entre os dois países

Caue Fonseca

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS