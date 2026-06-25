"Pior é que aconteceu em um dia feriado", conta influenciadora venezuelana sobre terremotos

Enquanto equipes de resgate se concentravam em retirar vítimas de escombros após os dois terremotos que atingiram a Venezuela, com magnitudes 7,2 e 7,5, milhares de venezuelanos passaram a noite em parques, dentro de seus carros, com medo de novos desabamentos.

A criadora de conteúdo Naylis Sanchez, moradora de Caracas, descreveu a situação na cidade, onde há prédios colapsados, famílias soterradas e pessoas retirando os escombros com as próprias mãos.

— Passei toda a noite na rua, no parque, com meus animais, minha mãe, minha família. Temos medo de subir nos edifícios porque estão todos muito, muito danificados. Não temos apoio — contou a influenciadora em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha (assista acima).

Influenciadora mostra como passou a noite, dentro do carro com a família e os cachorros. Instagram: @soynisanchez / Reprodução

Ela conta ainda que era feriado nacional na Venezuela na quarta-feira, em razão do Dia da Batalha de Carabobo — data que marcou a vitória das forças independentistas lideradas por Simón Bolívar sobre o exército espanhol comandado por Miguel de la Torre.

— O pior de tudo é que aconteceu em um dia feriado. Todos estávamos dentro de nossas casas. Caíram muitos, muitos edifícios e colapsaram muitas casas cheias de famílias — conta Naylis.

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De acordo com o último balanço divulgado pela presidente interina do país, Delcy Rodríguez, pelo menos 188 pessoas morreram e mais de 1.500 pessoas ficaram feridas. A previsão, no entanto, é de que o número de vítimas passe de 10 mil.

— Estamos seguros de que é muito mais disso, muito mais, porque caíram muitos edifícios altos, edifícios altíssimos, cheio de gente, cheio de famílias — comenta a venezuelana.

Naylis Sanchez tem mostrado a situação em seu Instagram. Instagram: @soynisanchez / Reprodução

Falta de ajuda

Segundo Naylis, a falta de comunicação com os meios oficiais faz com que a situação se agrave. Ela conta que não há informações sobre a chegada de socorro e que o sinal de telefone tem falhado.

— Aqui não há muita ajuda de autoridades. Onde eu vivo, em minha área, não apareceu nem um só policial, não vieram bombeiros, estamos praticamente sozinhos — completou.

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A criadora de conteúdos avalia que o país precisa de apoio internacional:

— Na verdade, precisamos de muito apoio internacional, porque não há ninguém que nos ajude. Há muita gente enterrada embaixo dos edifícios, embaixo dos escombros.

Equipes de resgate da Colômbia e do México devem chegar ao território venezuelano ainda nesta quinta-feira, segundo a presidente interina, Delcy Rodríguez.

Por enquanto, Naylis diz que os próprios moradores estão cavando os escombros como podem:

— É com as mãos que a gente está tirando as pedras, literalmente com as próprias mãos. Então, por isso digo que precisamos de muita ajuda de fora.

Maior terremoto desde 1990

Dois abalos sísmicos atingiram o país. O primeiro foi por volta das 19h04min (horário de Brasília), com magnitude 7,2. O epicentro foi a 21 quilômetros a oeste de Morón, no norte do país, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



Menos de um minuto depois, um tremor mais forte — de magnitude 7,5 — foi registrado a poucos quilômetros de distância. Foi o terremoto mais potente a atingir a Venezuela desde 1900, de acordo com dados do USGS.

A presidente interina declarou "emergência nacional" na Venezuela e declarou La Guaira como uma "zona de desastre".