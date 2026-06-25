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Entrevista na Gaúcha
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"Pior é que aconteceu em um dia feriado", conta influenciadora venezuelana sobre terremotos

Naylis Sanchez conta que era feriado no país na quarta-feira e, por isso, famílias inteiras estavam em prédios que desabaram

Zero Hora

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