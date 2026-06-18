Partido Comunista de Cuba aprova reformas para maior economia de mercado

O Partido Comunista de Cuba (único) aprovou um pacote de reformas econômicas voltadas a ampliar o espaço da economia de mercado, em meio à severa crise que a ilha atravessa sob pressão de Washington, informou a televisão estatal.

"O Comitê Central do Partido aprova novas propostas de transformações econômicas e sociais", afirmou a televisão estatal ao fim de uma sessão plenária extraordinária nesta quarta-feira (17) em Havana.

Essa reunião foi convocada para debater cerca de 20 propostas de reformas, sem detalhar seu conteúdo. As propostas já contam com o respaldo do influente ex-presidente Raúl Castro.