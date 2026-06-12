Paquistão: ministro das Finanças propõe orçamento com aumento de 18% em gastos de defesa

O ministro das Finanças do Paquistão, Muhammad Aurangzeb, apresentou nesta sexta-feira, 12, o novo orçamento do governo aos legisladores, um projeto que aumenta os gastos com defesa em 18% enquanto reduz o financiamento para programas de desenvolvimento e oferece alívios fiscais modestos para trabalhadores assalariados.

A proposta destaca as dificuldades do governo do primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, em lidar com o crescimento lento, altos custos de vida e incertezas em meio a tensões regionais e à guerra no Oriente Médio.

O Paquistão emergiu como um mediador chave para trazer o Irã e os Estados Unidos à mesa de negociações em esforços para resolver a guerra em andamento. As negociações estagnaram, embora um cessar-fogo tênue esteja em vigor.

O Paquistão também está envolvido em um conflito com o vizinho Afeganistão, acusando Cabul de abrigar militantes paquistaneses que estão lutando contra o governo em Islamabad - uma acusação que Cabul nega. Centenas de pessoas foram mortas desde que os combates reacenderam em fevereiro.

Aurangzeb disse ao Parlamento que, sob o novo orçamento, o gasto total atingiria 18,77 trilhões de rúpias (US$ 67,49 bilhões), um ligeiro aumento em relação ao ano passado.

O ano fiscal de 2026-27 do Paquistão começa em 1º de julho. Os legisladores votarão a proposta ainda este mês.

Aurangzeb afirmou que o governo está visando um crescimento econômico de 4% e uma inflação de 8,2% para o próximo ano, embora as pressões sobre os preços permaneçam uma grande preocupação para as famílias já pressionadas por anos de aumento de custos.

O orçamento segue de perto as condições do programa de US$ 7 bilhões em andamento do Paquistão com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que tem pressionado por maiores receitas, tributação mais ampla e reformas estruturais para reduzir déficits fiscais crônicos.