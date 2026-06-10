Paquistão lança novos ataques mortais contra o Afeganistão

O Paquistão lançou novos bombardeios contra o vizinho Afeganistão que deixaram vários mortos, informaram autoridades de ambos os países nesta quarta-feira (10). Este é o pior episódio de violência em várias semanas, após um período de relativa calma.

Um jornalista da AFP viu uma casa completamente destruída na província de Khost (sul), onde moradores cavavam fossas para enterrar os mortos no ataque noturno.

O porta-voz do governo afegão, Zabihullah Mujahid, afirmou que "onze crianças, uma mulher e um idoso morreram" no ataque às províncias de Khost, Kunar e Paktika.

Segundo o Paquistão, os bombardeios foram uma resposta a "incidentes terroristas recentes no Paquistão" e mataram 26 combatentes ligados ao Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

O ministro da Informação paquistanês, Attaullah Tarar, disse que os "ataques precisos e calibrados" visaram "esconderijos e refúgios" de combatentes em áreas de fronteira, embora não tenha comentado sobre as vítimas civis.

Um bombardeio no distrito de Spera, na província de Khost, matou nove pessoas e feriu dez, incluindo crianças, informou à AFP um funcionário provincial que pediu para não ser identificado.

Vários moradores confirmaram o número de vítimas e indicaram que o bombardeio atingiu a vila de Mane pouco depois da meia-noite.

Tarar afirmou que os ataques atingiram quatro alvos, incluindo um campo de treinamento, um depósito de munições e um esconderijo ligado a dois comandantes do TTP.