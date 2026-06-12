Paquistão diz que texto final EUA-Irã foi alcançado: 'paz nunca esteve tão próxima como agora'

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou nesta sexta-feira, 12, que - apesar dos ruídos das campanhas de desinformação para sabotar o acordo de paz - um texto final foi alcançado entre os EUA e o Irã e o Paquistão agora está trabalhando de perto com ambos os lados para finalizar os próximos passos.