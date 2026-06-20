Paquistão confirma negociações na Suíça em sequência ao memorando de entendimento EUA-Irã

O Paquistão confirmou que as conversas "em nível técnico" como sequência à assinatura do memorando de entendimento entre os EUA e o Irã acontecerão neste domingo, 21, em Bürgenstock, na Suíça. A informação foi publicada em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores paquistanês, neste sábado, 20.

"Representantes dos Estados Unidos e do Irã, juntamente com mediadores do Paquistão e do Catar, participarão das discussões", afirmou a nota.