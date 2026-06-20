Paquistão: bombas à beira de estrada matam 7 pessoas; Talibã paquistanês é suspeito de autoria

Duas bombas à beira de uma estrada no noroeste do Paquistão, região assolada por instabilidade, mataram pelo menos sete pessoas neste sábado, informaram as autoridades paquistanesas. Nenhum grupo reivindicou a autoria dos atentado, mas as suspeitas provavelmente recaem sobre o Talibã paquistanês.

A primeira bomba tinha como alvo um veículo, enquanto a segunda explodiu quando equipes de resgate responderam à explosão em Bannu, distrito da província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, disse o oficial de polícia Yasir Afridi, acrescentando que ambas foram controladas remotamente.

Afridi afirmou que cinco pessoas morreram na primeira explosão e duas na segunda. Três pessoas também ficaram feridas. Uma operação de busca para encontrar os responsáveis ??está em andamento.

O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, condenou veementemente os atentados. Sem mencionar nenhum grupo específico, Zardari emitiu um alerta aos "agentes internos e externos que apoiam o terrorismo" e que fornecem refúgio, suporte logístico e assistência financeira a redes militantes.

O Paquistão tem vivenciado um aumento na violência nos últimos anos, grande parte dela reivindicada pelo Talibã paquistanês, conhecido como Tehrik-e-Taliban Pakistan, ou TTP. O grupo é distinto, mas aliado do Talibã afegão, que tomou o poder em Cabul em 2021. Autoridades paquistanesas afirmam que muitos líderes e combatentes do TTP encontraram refúgio do outro lado da fronteira, no Afeganistão. Fonte: Associated Press.