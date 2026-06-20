Paquistão anuncia conversas técnicas entre EUA e Irã no domingo, na Suíça

O Paquistão anunciou neste sábado(20) que delegações dos Estados Unidos e do Irã manterão neste domingo (21), na Suíça, conversas técnicas para implementar o acordo destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio.

"Como seguimento da assinatura do Memorando de Entendimento de Islamabad, serão realizadas conversas técnicas em Bürgenstock, Suíça, em 21 de junho", informou o Ministério das Relações Exteriores.

A diplomacia paquistanesa acrescentou que mediadores do Paquistão e do Catar participarão das discussões com representantes americanos e iranianos.