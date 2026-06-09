Papa teve breve encontro com Bad Bunny na segunda-feira em Madri

O papa Leão XIV teve um encontro surpresa com o astro da música porto-riquenho Bad Bunny no estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, na segunda-feira (8), informou o Vaticano nesta terça-feira (9).
"Sim... confirmo. Ele (Bad Bunny) estava com a família e algumas outras pessoas", e Leão "os cumprimentou brevemente antes de deixar o estádio", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a jornalistas.
A possibilidade de um encontro entre o papa, que esteve em Madri de sábado a terça-feira, e o astro porto-riquenho, que se apresenta na capital espanhola nestes dias, foi tema de discussão na imprensa espanhola.
De fato, o papa mencionou os shows do cantor no voo que o levou a Madri, ao ser questionado sobre as notícias que falam de um maior interesse dos jovens pela religião.
"Se você tiver que escolher entre ver Bad Bunny ou ver o papa, acho que muitos irão ver Bad Bunny. Mas também acho que haverá alguns que virão ver o papa. E isso diz muito", disse Leão XIV, de 70 anos, na ocasião.
O papa, que nasceu nos Estados Unidos, e Bad Bunny têm em comum o fato de ambos terem sido alvo de críticas do presidente americano Donald Trump.
* AFP