Papa inicia consistório com mensagem contra a guerra

O papa Leão XIV abriu nesta sexta-feira (26) um consistório de dois dias, uma reunião com cardeais de todo o mundo, com uma mensagem contra a guerra e um pedido para que se "resolvam os conflitos como seres humanos e não como feras".

A assembleia a portas fechadas, que pretende discutir o papel da Igreja no mundo, começou com uma missa presidida pelo pontífice na Basílica de São Pedro e terminará na tarde de sábado.

Em sua homilia, Leão XIV reforçou a mensagem antibelicista e afirmou que "as tensões internacionais e os conflitos ferem gravemente a família humana".

"A guerra nunca é digna do homem e jamais será abençoada por Deus, porque o Criador nos dotou de inteligência e vontade para resolver os conflitos como seres humanos e não como feras, mesmo que estejamos dotados de armas hipertecnológicas", declarou o papa americano, que também tem cidadania peruana.

Esta é a segunda vez que Leão XIV convoca os 241 membros do colégio cardinalício, eleitores e não eleitores, radicados em Roma ou em outros pontos do planeta, desde que foi eleito em maio de 2025.

Entre orações, grupos de trabalho e assembleias plenárias, os cardeais abordarão, entre outros temas, como a Igreja deve responder às desigualdades sociais, econômicas e políticas, segundo o programa divulgado pelo Vaticano.

"Haverá uma verdadeira troca entre nós, estamos vendo que o papa Leão quer que formemos um colégio, que nos conheçamos (...) Quanto mais reuniões como esta tivermos, mais unidos estaremos", disse à AFP o cardeal Jean-Paul Vesco, arcebispo de Argel.

Leão XIV organizou o primeiro encontro em janeiro. Com isso, ele pretende reforçar o papel do colégio cardinalício como instância de conselho e de deliberação, em uma Igreja cada vez mais diversa.