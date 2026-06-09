Papa discursa sobre saúde mental e feminicídios durante vigília na Espanha

O papa Leão XIV presidiu na tarde desta terça-feira (9) uma vigília de oração que reuniu milhares de pessoas no Estádio Olímpico de Barcelona, onde discursou sobre saúde mental e feminicídios, no quarto dia de sua viagem à Espanha.

A vigília começou com apresentações musicais e uma multidão cantando o nome do papa enquanto ele dava uma volta de papamóvel pelo local. Após ouvir o relato de uma mulher que tentou suicídio, Leão XIV fez um apelo aos sistemas públicos de saúde para que priorizem o combate à depressão, que descreveu como um "mal-estar invisível e generalizado".

"É importante se conscientizar de como a saúde mental está cada vez mais ameaçada no contexto de sociedades que se consideram avançadas", disse o pontífice. "Há algo profundamente errôneo em uma certa ideia de crescimento que submete as pessoas a pressões, expectativas e tensões que comprometem equilíbrios fundamentais."

O papa também ouviu outra mulher, que contou que seu pai havia tentado matar sua mãe, que tornou-se dependente química após o episódio. "Tantas crônicas policiais refletem ainda hoje um clima tóxico de abusos e opressão nas relações familiares, e, principalmente, de violência contra as mulheres, que, infelizmente, muitas vezes resulta também em feminicídios", ressaltou Leão XIV, que fez um pedido às sociedades para que enfrentem essa "realidade dramática".

O pontífice também pediu aos jovens que aprendam "a parar, a dar valor às coisas importantes", para desenvolverem "um pensamento crítico a respeito de um sistema social que não coloca a pessoa no centro e provoca situações de injustiça e pobreza existenciais".

Leão XIV chegou a Barcelona pouco depois do meio-dia e realizou um primeiro ato na catedral da cidade, onde, assim como à tarde, alternou trechos em espanhol e catalão, iniciando a segunda etapa de sua viagem à Espanha, que começou no último sábado, em Madri.

Amanhã, o papa vai visitar uma prisão perto de Barcelona e a abadia de Montserrat, antes de celebrar uma missa à tarde na basílica da Sagrada Família, coincidindo com o centenário da morte do famoso arquiteto do local, Antoni Gaudí.

Leão XIV concluirá sua viagem à Espanha nos dois dias seguintes, com uma visita ao arquipélago das Canárias, principal porta de entrada de imigrantes em situação irregular na Espanha.