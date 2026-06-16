Países da UE pressionam para que bloco financie 'centros de retorno' de migrantes

A União Europeia (UE) poderá financiar a criação de centros de deportação fora do bloco, de acordo com os planos aprovados nesta terça-feira (16) pelos Estados-membros, em um momento em que Bruxelas endurece as medidas contra a migração irregular.

Um texto aprovado pelos chanceleres da UE durante uma reunião em Bruxelas pressiona para que o orçamento comum contribua para "retornos seguros, dignos, sustentáveis e eficazes" e para "soluções inovadoras" em matéria migratória.

Esta última é uma expressão genérica que engloba as ideias defendidas por países com posturas duras em relação à migração, como Itália e Países Baixos, que incluem a criação dos chamados "centros de retorno", instalações no exterior para processar pedidos de asilo e facilitar a deportação dos solicitantes rejeitados.

A medida ocorre em um contexto de endurecimento da política migratória dos governos europeus diante das mudanças na opinião pública sobre o tema, que impulsionaram os avanços eleitorais da extrema direita em todo o continente.

Esses centros contam com o apoio da maioria dos Estados-membros, e os eurodeputados devem dar, na quarta-feira, seu aval definitivo ao texto que prevê sua criação.

O documento aprovado nesta terça-feira em Bruxelas "abre as portas" para que esses estabelecimentos sejam administrados com o apoio de fundos da UE, afirmou um diplomata europeu.

Os recursos viriam de um pacote destinado a programas de cooperação com países de fora do bloco, ao qual a Comissão Europeia propôs destinar um total de 200 bilhões de euros (1,16 trilhão de reais).

Os defensores dessa medida sustentam que esses centros poderiam facilitar as repatriações e atuar como um elemento dissuasivo para potenciais migrantes irregulares.

No entanto, grupos de defesa dos direitos humanos criticaram a proposta, considerando que esses centros podem criar uma "lacuna jurídica" e deixar migrantes em um limbo com pouca supervisão.

Assim como o restante do orçamento, qualquer financiamento do bloco teria que contar com o aval prévio do Parlamento Europeu.

Espera-se que as negociações sobre o plano de gastos da UE para 2028-2034 - que, segundo proposta da Comissão no ano passado, chegaria a cerca de 2 trilhões de euros (11,69 trilhões de reais) - se prolonguem por meses.