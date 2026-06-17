Otan: Rutte diz que aliados europeus estão prontos para ajudar a restaurar a navegação no Golfo

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou que os aliados europeus dos EUA estão prontos para apoiar a retomada da navegação pelo Estreito de Ormuz, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 17.

Segundo ele, a possível restauração da livre passagem pelo estreito no Golfo Pérsico, após um acordo de paz firmado entre os EUA e o Irã, pode ser um "enorme passo adiante" e membros da aliança militar, liderados pelo Reino Unido e pela França, estão prontos para apoiar o retorno da navegação pela importante rota marítima.

Rutte disse que recebeu bem o acordo do presidente dos EUA, Donald Trump, com o Irã, e que o pacto acordo cria uma oportunidade de garantir que Teerã nunca obtenha uma arma nuclear. "O acordo melhora a segurança para todos", acrescentou.

O secretário-geral também disse que muitos membros europeus da Otan estão aumentando os investimentos em defesa e, à medida que os EUA reduziram suas contribuições, outros aliados estão assumindo para preencher a lacuna.

"Os membros da Otan devem dividir de forma mais igualitária a responsabilidade pela segurança coletiva da organização, já que a aliança precisa de mais forças e de uma base industrial mais forte", destacou Rutte. Fonte: Dow Jones Newswires.