Organização Marítima Internacional pausa temporariamente operação de evacuação em Ormuz

A Organização Marítima Internacional (OMI) decidiu pausar temporariamente sua operação de evacuação de navios no Estreito de Ormuz, aguardando maior clareza após um ataque a uma embarcação no Golfo de Omã.

O secretário-geral da OMI, Arsenio Dominguez, declarou que decidiu pausar temporariamente sua implementação da operação para reconfirmar que as garantias de segurança necessárias continuam em vigor para os navios.

"Fui informado de um ataque hoje no Golfo de Omã a uma embarcação que passou por Ormuz. A embarcação não transitou sob o quadro de evacuação da OMI. Portanto, para garantir uma abordagem coordenada e segurança na navegação, o plano de evacuação será pausado até que se obtenha maior clareza", disse Dominguez.

Como resultado, a Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, em inglês) afirmou que não realizará notificações às embarcações sobre a inclusão em lotes de planejamento da OMI durante o período.

A conta oficial no X da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico escreveu que qualquer tráfego por rotas fora do quadro determinado pela autoridade não estará coberto pela garantia de passagem segura e não se beneficiará de seguro e responsabilidades relacionadas.

"As consequências decorrentes do tráfego por rotas não autorizadas serão de responsabilidade do proprietário, operador e comandante da embarcação", acrescentou.