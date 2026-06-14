ONU: Guterres condena ataque de Israel ao Líbano em meio a possível acordo para fim de guerra

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou neste domingo (14) o ataque de Israel ao Líbano no momento em que mediadores aproximam o Irã e os Estados Unidos de um acordo.

"Eu condeno veementemente os ataques israelenses de hoje em Beirute. Os ataques ocorreram apesar do cessar-fogo e em um momento em que se espera que os EUA e o Irã cheguem a um acordo que abrirá o caminho para uma resolução pacífica deste conflito", disse Guterres, em publicação no X.

Segundo ele, a guerra entre EUA, Israel e Irã tem causado um impacto "devastador na economia mundial."