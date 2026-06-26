ONU e agências humanitárias pedem solidariedade para evitar 'tragédia humana maior' na Venezuela

Agências da ONU e outras organizações humanitárias apelaram à solidariedade internacional nesta sexta-feira (26), após dois terremotos atingirem a Venezuela, instando a "um acesso humanitário rápido e sem obstáculos".

"Agora, o povo da Venezuela precisa de solidariedade", alertou o Comitê Permanente Interinstitucional (Iasc), que reúne ONGs e agências da ONU.

"A comunidade internacional não deve permitir que esta emergência se transforme em uma tragédia humana maior", acrescentou.

Segundo a organização, o desastre "exacerba um contexto humanitário já difícil".

"Mesmo antes dos terremotos, milhões de pessoas em toda a Venezuela enfrentavam insegurança alimentar, colapso dos serviços de saúde, riscos à proteção e acesso limitado a serviços básicos. Para muitas comunidades já vulneráveis, este último golpe é catastrófico", enfatizou o comunicado.

O Iasc apela por um "acesso humanitário rápido e sem obstáculos, condições operacionais seguras e compartilhamento transparente de informações", considerando-os essenciais "para que a ajuda chegue a quem mais precisa".

A organização também insta "todas as autoridades competentes a facilitarem as operações humanitárias e a promoverem uma coordenação abrangente, inclusiva e eficaz".

O documento também insta a comunidade internacional a "agir com rapidez e decisão, fornecendo financiamento flexível e oportuno para ampliar a ajuda de emergência, incluindo abrigo, alimentação, cuidados de saúde, proteção, água e saneamento, assim como apoio psicossocial".