ONU diz estar trabalhando com EUA, Omã e Irã para retomar esforço de evacução em Ormuz

O secretário-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), Arsenio Dominguez, disse nesta sexta-feira, 26, que a agência da ONU para transporte marítimo está trabalhando com os Estados Unidos, Omã e Irã, além de países do Golfo, para obter garantias de segurança no trânsito do Estreito de Ormuz.

Em coletiva de imprensa, Dominguez afirmou que o objetivo de pausar os esforço de evacuação ontem ocorreram para preservar a segurança das tripulações na via navegável e que as consultas continuam para voltar com a iniciativa. "Assim que tivermos mais confirmações, continuaremos evacuação", enfatizou, acrescentando que 150 navios passaram com segurança pelo Estreito nos últimos três dias e cerca de outros 15 atravessaram a rota nesta sexta.

Segundo ele, a remoção e destruição de minas, bem como a gestão do Estreito, serão os próximos passos a serem dados. A OMI estima que podem ter cerca de 80 minas no local.