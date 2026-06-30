ONG insta UE a reduzir dependência da nuvem dos EUA após decisão sobre poderes de Trump

A ONG austríaca especializada em direitos digitais Noyb pediu, nesta terça-feira (30), à Comissão Europeia que "inicie uma retirada organizada da nuvem americana", devido ao poder de destituição concedido na segunda-feira (29) ao presidente Donald Trump pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

A Suprema Corte dos Estados Unidos anulou, na segunda-feira, uma sentença que impedia a demissão de Rebecca Slaughter, comissária da Comissão Federal do Comércio (FTC).

Trump comemorou rapidamente a decisão, chamando-a de "grande vitória" em uma mensagem publicada em sua plataforma Truth Social.

A ONG Noyb afirmou que a FTC "já não é independente" como consequência dessa decisão.

Por isso, "a base de qualquer acordo de transferência de dados da UE para os Estados Unidos desapareceu", afirmou Max Schrems, diretor da Noyb, que enviou nesta terça-feira uma carta à Comissão Europeia solicitando que revogue o acordo de transferência de dados firmado com Washington.

Schrems considera que os 27 Estados-membros da UE deveriam voltar a hospedar na Europa seus serviços digitais essenciais, que, a seu ver, já não estão protegidos contra o poder da Casa Branca.

A organização sem fins lucrativos Noyb trabalha para garantir a aplicação efetiva da legislação europeia em matéria de proteção de dados.

Até o momento, ela iniciou cerca de 800 procedimentos contra inúmeras infrações deliberadas a essa normativa.