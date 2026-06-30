Onda de calor derrete asfalto e interrompe operação de transporte público em cidade da Alemanha

As operações do sistema de bondes de Leipzig, no leste da Alemanha, continuam sendo retomadas de forma gradual após a onda de calor que atinge a Europa provocar o derretimento do material de vedação entre os trilhos e o asfalto. As temperaturas, que chegaram a quase 40°C no último sábado, 27, causaram danos à infraestrutura e interromperam a circulação em toda a rede.

Segundo a Leipzig Verkehrsbetriebe (LVB), empresa responsável pelo transporte público da cidade, um selante à base de betume utilizado nas estruturas para impedir a entrada de sujeiras perdeu a consistência devido ao calor extremo. "O selante das juntas entre os trilhos e o asfalto tornou-se líquido e formou grumos", afirmou um porta-voz do grupo Leipzig, ao qual a LVB pertence, em entrevista ao jornal alemão Leipziger Zeitung.

Com o agravamento dos danos, a circulação dos bondes foi totalmente suspensa ainda na tarde de sábado, interrompendo a operação em toda a cidade. Equipes de manutenção iniciaram trabalhos para remover o material derretido dos trilhos e das garagens, após a substância atingir diferentes pontos da infraestrutura ferroviária e comprometer o funcionamento do sistema.

A previsão inicial era de que o serviço fosse restabelecido na manhã de domingo, 28. No entanto, segundo a LVB, a recuperação da rede levou mais tempo do que o esperado. Apesar dos trabalhos contínuos, a operação segue sendo retomada gradualmente de acordo com informações divulgadas pelo Leipziger Zeitung.

Além dos impactos no transporte público, o calor extremo também afetou o comércio local. Supermercados e outros estabelecimentos relataram falhas em sistemas de refrigeração durante o pico das temperaturas.