OMS lançará ensaio clínico sobre dois tratamentos contra o ebola

Um ensaio clínico sobre dois tratamentos contra o ebola será iniciado na próxima semana na República Democrática do Congo (RDC), anunciou nesta quarta-feira (24) o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O ensaio será conduzido na província de Ituri, epicentro da epidemia, e poderá envolver entre 500 e 1.000 pessoas, dependendo da eficácia dos tratamentos, segundo a OMS.

A epidemia, que afeta Uganda em menor escala, foi causada por uma cepa rara do vírus, chamada Bundibugyo, contra a qual não existe vacina ou tratamento específico.

"Os preparativos estão completos para um ensaio clínico com dois tratamentos, que deverá começar na RDC na próxima semana", declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus em coletiva de imprensa. Ele especificou que os tratamentos são o anticorpo monoclonal MBP134 e o antiviral remdesivir.

Este ensaio clínico avaliará se esses dois tratamentos "podem contribuir para a redução da mortalidade em pacientes afetados pela doença causada pelo vírus Bundibugyo, quando administrados isoladamente ou combinados", especificou.

Adhanom Ghebreyesus esclareceu que o ensaio clínico está sendo conduzido por um consórcio que inclui o Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica da RDC, a ONG Alima, a Universidade de Oxford e a OMS.

Segundo os dados mais recentes da OMS, 1.094 casos de ebola foram registrados na RDC, dos quais 277 foram fatais, o que representa uma taxa de letalidade de 25%.

Muitos especialistas acreditam que a magnitude do surto provavelmente está subestimada, visto que a epidemia afeta regiões muito remotas e devastadas pela violência de grupos armados.