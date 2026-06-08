Oeste de Cuba, incluindo Havana, é atingido por forte terremoto

Um forte terremoto atingiu, nesta segunda-feira (8), o oeste de Cuba, incluindo Havana, sem que, até o momento, tenham sido registradas vítimas ou danos, segundo as autoridades.

O tremor atingiu uma magnitude de 6,1 e ocorreu a cerca de 100 quilômetros do extremo oeste da ilha, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

"Até o momento, não há registro de danos materiais ou vítimas", indicaram as autoridades, afirmando que o terremoto foi sentido em toda a região ocidental do país, com intensidade especial nas províncias de Pinar del Río e Havana.

Jornalistas da AFP na capital cubana sentiram tremores durante cerca de 20 minutos, o que obrigou os moradores a se retirarem dos edifícios.

"Senti que a cama se mexeu, se mexeu bastante, a beliche onde estava minha sobrinha balançou muito, ficamos assustadas", disse Caridad Fernández, uma aposentada de 68 anos que vive em Pinar del Río, por telefone à AFP.

"Todos os vizinhos saíram para a rua, todos disseram que sentiram", acrescentou, falando desta cidade de 130 mil habitantes.

"No começo só me senti tonta; não passou pela minha cabeça que fosse um terremoto, nunca tinha vivido algo assim", contou Carmel Delgado, economista de 47 anos em Havana, à AFP.

"Mas, uma vez que percebemos o que poderia ser, saímos rápido", acrescentou esta trabalhadora da capital, onde vivem 1,7 milhão de pessoas.

As autoridades cubanas indicaram que o tremor foi percebido "em todo o oeste do país" e, segundo jornalistas da AFP, até mesmo na Flórida, no sudeste dos Estados Unidos.

Francis Ruiz, de 41 anos, ator, estava gravando uma radionovela no estúdio da Radio Habana, no quinto andar de um edifício do centro histórico de Havana, quando sentiu um forte tremor.

- "O caos" -

"Estávamos gravando em um estúdio e, de uma hora para outra, a mesa se mexeu, todos nós nos olhamos, o prédio tremeu e, na mesma hora, virou um caos, todo mundo descendo pelas escadas", relatou à AFP.

Os terremotos costumam ser mais frequentes no leste de Cuba, situado no limite das placas tectônicas do Caribe e da América do Norte.

Este sismo ocorre em um momento em que a ilha enfrenta uma grave crise econômica e social, submetida a sanções americanas, incluindo bloqueio petrolífero de facto imposto por Washington.

Na quinta-feira (4), o representante da ONU na ilha soou o alarme sobre a crescente situação de "emergência humanitária" que o país, com 9,6 milhões de habitantes, está atravessando, descrevendo um "coquetel explosivo" justamente quando começa a temporada de furacões.