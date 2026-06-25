A Venezuela foi atingida por fortes terremotos na noite de quarta-feira (24). A presidência do país declarou emergência nacional e ainda contabiliza os estragos e identifica vítimas.

Onde aconteceram os terremotos?

Um primeiro tremor teve epicentro 21 quilômetros ao oeste da cidade de Morón, na costa ao norte do país, às 19h4min (no horário de Brasília), e foi seguido quase um minuto depois por outro, mais forte, a alguns quilômetros de distância, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A região com mais danos, de acordo com o governo venezuelano, foi o Estado de La Guaira, a 40 minutos de Caracas. A capital também teve estruturas danificadas, com quedas de prédios relatadas.

Qual a magnitude dos tremores?

O primeiro tremor, às 19h4min de Brasília, teve magnitude 7,2 e o segundo, 7,5, um minuto depois. Foi o terremoto mais potente a atingir a Venezuela desde 1900, de acordo o USGS. O governo venezuelano afirmou que houve ao menos 30 réplicas (sismos menores) desde os terremotos.

Quantas pessoas morreram?

Ministro da Saúde da Venezuela, Carlos Alvarado informou à teve estatal do país, no início da noite de quinta-feira (25), que o número de mortos subiu para 235. Ele também confirmou que há mais de 4,3 mil feridos.

Durante a tarde, o chefe do parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, atualizou o balanço de vítimas, havia informado 188 mortos e 1.520 feridos.

Qual a situação atual?

Segundo o g1, mais de 500 equipes de emergência trabalham nesta quinta para retirar sobreviventes dos escombros.

De acordo com a presidente Delcy, dezenas de estruturas colapsaram e o aeroporto principal do país foi fechado devido a "danos graves". Durante a noite, muitos pontos da região atingida não tinham energia elétrica, segundo a reportagem da AFP no local. O governo confirma que redes de gás e eletricidade foram desligadas em algumas regiões para evitar acidentes.

A equipe da agência também constatou que saques estão ocorrendo na região de La Guaira, a mais atingida. Homens e mulheres foram vistos saindo de um supermercado parcialmente incendiado com sacolas cheias de mercadorias em Catia la Mar.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou a suspensão de aulas e de todos os serviços não essenciais no país. O objetivo é que as forças estejam direcionadas ao resgate das pessoas que estão sob os escombros.

Vários países ofereceram o envio de equipes de resgate para apoiar as autoridades locais, que estão sobrecarregadas. O papa Leão XIV informou que destinou uma ajuda emergencial de cerca de US$ 100 mil (R$ 519 mil na cotação atual).

Terremoto em Manaus?

O terremoto na Venezuela foi sentido em alguns pontos do Brasil. Segundo o g1, houve relatos de impactos em Belém, Amazonas, Roraima e Amapá. Em Manaus, capital amazonense, prédios chegaram a ser evacuados, mas não há relatos de feridos.

Nas redes sociais, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro "tomou conhecimento dos fortes tremores de terra", inclusive, em países vizinhos da Venezuela, "como o Brasil".

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"Por intermédio da Embaixada do Brasil em Caracas, o Itamaraty segue monitorando a situação. Não há, até o presente momento, notícia de cidadãos brasileiros atingidos pelos efeitos dos terremotos", escreveu na publicação.