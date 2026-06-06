'O papa é de todos os times, mas Prevost é do Real Madrid', diz Leão XIV

"O papa é de todos os times, mas Prevost é do Real Madrid", disse Leão XIV neste sábado (6), em tom de brincadeira, ao iniciar uma visita de sete dias à Espanha, onde terá um encontro multitudinário com fiéis no estádio Santiago Bernabéu, do clube madrilense.

O pontífice respondeu a um jornalista que lhe disse no avião que o trouxe a Madri que a grande pergunta da viagem era se o papa era do Real Madrid ou do Barcelona.

"Isso é fácil. O papa é de todos os times, mas Prevost é do Real Madrid", disse Leão XIV com um sorriso, em alusão ao seu sobrenome.

Na Copa do Mundo, que começa na próxima semana, "sem dúvida vou torcer pelos Estados Unidos, embora não tenha certeza de quantas partidas poderei ver", disse o papa, de nacionalidade americana e peruana. O Peru não se classificou para o Mundial.

Leão XIV chegou na manhã deste sábado para iniciar sua visita à Espanha, durante a qual passará por Madri, Barcelona e as Ilhas Canárias.

Entre os diferentes atos multitudinários previstos, na tarde de segunda-feira, ele terá um encontro com membros de diferentes dioceses de Madri no Bernabéu, o estádio do Real Madrid.