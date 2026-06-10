Número de mortos após terremoto de magnitude 7,8 nas Filipinas sobe para 46

Subiu para 46 o número de mortos devido ao terremoto de magnitude 7,8 que atingiu o sul das Filipinas no início da semana, o mais forte a ser registrado no país desde 1976. Nesta quarta-feira, 10, equipes de resgate encontraram um corpo nos escombros de um supermercado que desabou.

O sismo atingiu a costa da ilha de Mindanao na segunda-feira, 8. O tremor derrubou prédios, provocou deslizamentos de terra e gerou alertas de tsunami em diversas regiões.

A maioria das vítimas fatais adicionais era da província de Davao Ocidental e morreu em deslizamentos de terra ou desabamentos de prédios, informou a Defesa Civil local.

As estruturas de cerca de 2,5 mil casas e 117 prédios e instalações governamentais foram abaladas com o sismo, aponta uma avaliação preliminar de danos feita pelo governo.

Na terça, 9, o Aeroporto Internacional de General Santos, o principal do país, permaneceu fechado pelo segundo dia consecutivo, forçando o cancelamento de 63 voos domésticos, com exceção daqueles em missões humanitárias.

Além dos residenciais e governamentais, cerca de 6 mil escolas públicas nas províncias atingidas pelo terremoto precisam ser avaliadas antes que as aulas possam ser retomadas.

O terremoto aconteceu no primeiro dia de aula após dois meses de férias de verão. Ainda segundo a Defesa Civil, as escolas podem desabar devido a tremores secundários, alguns deles perigosamente fortes.