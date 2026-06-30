Número de mortes após terremoto na Venezuela sobe para 1,9 mil

Quase 200 edifícios desabaram completamente no país. MIGUEL MEDINA / POOL

Pelo menos 1.943 pessoas morreram e 10.571 ficaram feridas nos dois terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24), segundo um novo balanço oficial divulgado nesta terça (30).

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, informou ainda, no boletim oficial, que há 15.866 pessoas afetadas pelo desastre.

Dados oficiais também apontam que 6.461 pessoas já foram resgatadas.

O balanço anterior de vítimas, divulgado na segunda (29) registrava 1.719 mortos.

Terremotos na Venezuela

Diversas equipes de busca de diferentes países foram enviadas à Venezuela após dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingirem o país na última quarta-feira (24). A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que cerca de 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas.

Os tremores são considerados os mais graves a atingir o país desde 1900. Os abalos se concentraram nas regiões de La Guaira e Caracas e deixaram ao menos 855 edifícios danificados, dos quais 189 desabaram completamente.