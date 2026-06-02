Nos EUA, Trump nomeia Bill Pulte como diretor interino de Inteligência Nacional

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (2) a nomeação de William Pulte, conhecido como Bill Pulte, para o cargo de diretor interino de Inteligência Nacional (DNI, na sigla em inglês), ampliando as atribuições do atual diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA, na sigla em inglês).

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que Pulte possui "profunda experiência na gestão dos assuntos mais sensíveis dos Estados Unidos" e destacou sua atuação à frente da FHFA e das gigantes hipotecárias Fannie Mac e Freddie Mac. Segundo o presidente, Pulte permanecerá simultaneamente como diretor da FHFA e presidente dos conselhos de ambas as companhias enquanto exercer a nova função.

Trump também ressaltou a supervisão exercida por Pulte sobre as duas instituições do mercado imobiliário americano, que, segundo ele, administram mais de US$ 10 trilhões em ativos, volume que teria registrado forte expansão no último ano.