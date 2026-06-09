Nos Estados Unidos democratas visam conquistar Senado com primárias em Maine

Eleitores dos estados do Maine, Nevada, Carolina do Sul e Dakota do Norte estão indo às urnas nesta terça-feira, 9, em mais um dia de eleições primárias nos Estados Unidos, mas grande parte do mundo político estará focado na disputa pelo Senado no Maine, que tem grandes apostas.

Os resultados não estão em questão. Nem a senadora republicana incumbente Susan Collins nem o desafiante democrata Graham Platner enfrentam oposição séria pela nomeação de seus partidos. E, ainda assim, a terça-feira marca um momento especialmente significativo para Platner - o veterano em dificuldades e fazendeiro de ostras, que está lutando para reconstruir sua credibilidade em uma campanha abalada por controvérsias.

O candidato democrata ao Senado do Maine foi recentemente acusado de enviar mensagens de texto sexualmente explícitas para várias mulheres enquanto era casado com sua esposa, Amy Gertner. A campanha de Platner também passou meses navegando por controvérsias sobre uma tatuagem de um símbolo nazista que ele cobriu e seu histórico de postagens online inflamatórias.

Em outros lugares, a influência do presidente Donald Trump dentro de seu partido será novamente testada em estados como Carolina do Sul e Nevada, onde ele endossou seus favoritos. Os democratas esperam ganhar impulso em Nevada em sua tentativa mais ampla de recuperar assentos chave de governadores.

O Partido Democrata precisa conquistar quatro assentos para retomar a maioria no Senado e acredita que algumas de suas melhores chances estão em estados como Maine, Carolina do Norte, Alasca e Ohio.