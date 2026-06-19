No Reino Unido, prefeito trabalhista chega ao Parlamento e pode desafiar liderança de Starmer

O prefeito trabalhista da Grande Manchester, Andy Burnham, venceu na quinta-feira, 18, uma eleição especial para o Parlamento do Reino Unido que o coloca em posição de desafiar o primeiro-ministro Keir Starmer pela liderança do país.

Burnham conquistou a vaga de Makerfield, no noroeste da Inglaterra, contra Rob Kenyon, do partido anti-imigração Reform UK. A vitória consolidou o status do prefeito, um político de 56 anos conhecido como Rei do Norte, como o principal candidato a substituir Starmer como líder do Partido Trabalhista e do país.

O discurso de vitória de Burnham não deixou dúvidas de que ele mira a liderança do Reino Unido. "Todos sabem que a política não está funcionando", afirmou. "Todos podem sentir que o país não está onde deveria estar. Esta noite pode ser o ponto de virada."

Starmer parabenizou Burnham em publicação nas redes sociais. "Os eleitores escolheram a campanha de esperança e otimismo do Partido Trabalhista em vez da divisão e do ódio", afirmou o primeiro-ministro.

O prefeito da Grande Manchester afirmou ainda que o Partido Trabalhista tem "uma última chance de mudar" e reconquistar a confiança dos eleitores. "Mas é uma chance agora, a partir deste resultado de hoje à noite, de construir uma nova política baseada na unidade e na esperança, afastando-se do caminho que nos leva a uma política dividida e sombria do tipo que vemos nos Estados Unidos", disse.

O governo de Starmer enfrenta uma grave crise política e uma acentuada perda de popularidade, diante da alta do custo de vida, da falta de expansão econômica e da deterioração dos serviços públicos, além de escândalos no primeiro escalão do gabinete. Fonte: Associated Press.