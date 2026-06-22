No Reino Unido, Keir Starmer renuncia e abre disputa pela liderança do Partido Trabalhista

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, renunciou nesta segunda-feira, 22, abrindo caminho para que o país tenha seu sétimo chefe de governo em pouco mais de uma década.

Andy Burnham, que venceu uma eleição parlamentar suplementar na semana passada, desponta como favorito para substituir Starmer na liderança do Partido Trabalhista, de centro-esquerda, atualmente no poder.

Starmer conquistou uma vitória esmagadora nas eleições gerais de 2024, mas uma sucessão de erros enfraqueceu sua credibilidade.

Ele seguirá na residência oficial do primeiro-ministro, no número 10 da Downing Street, até que os filiados do partido elejam um novo líder nas próximas semanas. Fonte: Associated Press.