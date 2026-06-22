No Reino Unido, Andy Burnham confirma candidatura para suceder Starmer sem rival à vista

O ex-prefeito da Grande Manchester Andy Burnham confirmou nesta segunda-feira, 22, que disputará a liderança do Partido Trabalhista e, consequentemente, o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, após a renúncia de Keir Starmer. Em mensagem publicada no X, Burnham afirmou que a saída de Starmer "marca o início de uma transição" e defendeu que o processo ocorra de forma "ordenada e responsável".

"O país espera estabilidade, seriedade e foco contínuo nas questões que mais importam, e é isso que terá", escreveu. Segundo ele, as prioridades do governo devem continuar sendo o crescimento econômico, o custo de vida, os serviços públicos, a habitação e as oportunidades para as novas gerações.

Sua vitória em uma eleição parlamentar suplementar na semana passada foi apontada como o fator que desencadeou a decisão do atual premiê de deixar o cargo. Após quase uma década fora do Parlamento, período em que comandou a Grande Manchester, Burnham retorna a Westminster e deverá tomar posse como deputado ainda hoje.

A disputa pela liderança trabalhista pode, no entanto, não ocorrer. O ex-ministro da Saúde Wes Streeting, considerado até então o principal potencial rival de Burnham, anunciou apoio ao colega e sinalizou que não pretende concorrer.

Em comunicado divulgado na Câmara dos Comuns, Streeting elogiou o legado de Starmer, afirmando que o premiê conduziu o partido a uma vitória eleitoral que "ninguém julgava possível", manteve o Reino Unido fora da guerra com o Irã e promoveu avanços domésticos. Ele também atribuiu a Burnham a vitória na eleição suplementar de Makerfield e disse que o resultado mostrou que o Partido Trabalhista pode vencer quando é "inclusivo, unido e conectado às vidas das pessoas".

Streeting afirmou estar convencido de que Burnham é a pessoa certa para liderar o partido, destacando seu compromisso com uma legenda mais ampla e capaz de enfrentar o nacionalismo. "Com Andy, ainda podemos mostrar que a política pode ser uma força para o bem", escreveu. O apoio aumenta a probabilidade de Burnham ser escolhido sem uma disputa formal pela liderança, já que apenas parlamentares podem concorrer ao posto.