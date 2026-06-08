Netanyahu: Irã e Hezbollah estão mais fracos do que nunca, mas guerra ainda não terminou

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o Irã e o Hezbollah estão "mais fracos do que nunca", mas que a guerra contra eles ainda não terminou.

Em discurso televisionado, Netanyahu disse que Israel está suspendendo os ataques ao Irã por enquanto, mas se "Teerã cometer um erro e retomar seus ataques contra nós, responderemos com força, porque Israel tem o direito de se defender".

Segundo o primeiro-ministro, ele enfatizou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que Israel tem total direito de autodefesa.