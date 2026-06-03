Netanyahu defende parceria com Trump na guerra do Irã e justifica ataques contra Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que sua relação com o presidente dos EUA, Donald Trump, não mudou e que ele possui "muitos acordos" com o mandatário americano. Em entrevista para a CNBC nesta quarta-feira, 3, o premiê disse que Trump "é o melhor amigo que Israel já teve" e entende que o Líbano foi feito refém pelo Hezbollah, buscando justificar as ofensivas israelenses em Beirute.

"Estamos tentando enfraquecer o Hezbollah para que um Líbano livre possa emergir, precisamos desmilitarizar o Líbano. O Hezbollah não pode invadir Israel e fazer como o Hamas fez", explicou, sem detalhar as declarações de Trump na ligação que realizaram na semana. "Estamos enfrentando um inimigo Hezbollah que quer nos destruir".

Sobre a guerra com o Irã, Netanyahu alegou que o regime iraniano "está muito mais fraco", mas ressaltou que o conflito ainda não terminou. Segundo ele, é preciso encontrar uma maneira de retirar o material nuclear de Teerã e as forças israelenses e americanas estão preparadas para entrar no Irã, se necessário.

"Trump e eu concordamos nos principais pontos em relação ao Irã. Se for necessária uma escalada militar, acatarei a decisão de Trump. Ele está avaliando várias opções. Conversamos uma vez a cada dois dias", mencionou.