Neide Vieira, empreendedora portuguesa, reconhecida entre as principais mulheres inovadoras da Europa no Prémio Europeu para Mulheres Inovadoras 2026

Press release from European Innovation Council (EIC)-Thursday 04 June 2026.

Hoje, a Comissão Europeia revelou as vencedoras da 12.ª edição do Prémio Europeu para Mulheres Inovadoras na cimeira do European Innovation Council (EIC, Conselho Europeu para a Inovação) em Bruxelas. O prémio, que é gerido em conjunto pelo EIC e pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), celebra as mulheres empresárias cujo trabalho está a fazer avançar a inovação em toda a Europa e a contribuir para uma economia mais competitiva, inclusiva e virada para o futuro. Ekaterina Zaharieva, Comissária responsável pelas Startups, Investigação e Inovação, afirmou: "O Prémio Europeu para Mulheres Inovadoras reconhece as ideias arrojadas e a liderança de mulheres que estão a transformar a inovação em impacto no mundo real. As finalistas e as vencedoras deste ano demonstram como o empreendedorismo e a diversidade andam de mãos dadas no reforço da capacidade de inovação da Europa. As suas realizações são uma inspiração para a próxima geração de inovadores em toda a Europa." Neide Vieira (Portugal), cofundadora e Diretora de Operações da IPLEXMED, ficou em terceiro lugar na categoria Liderança Feminina do EIT pelo seu trabalho na promoção de soluções de diagnóstico rápidas e acessíveis para doenças infeciosas, utilizando tecnologias de biossensores de ponta para permitir uma deteção mais rápida e fiável. A sua inovação contribui para reforçar a capacidade de resposta da Europa aos desafios da saúde, melhorando o diagnóstico precoce, os testes descentralizados e a monitorização em tempo real, prioridades fundamentais para sistemas de saúde mais resilientes. O prémio destaca as conquistas das vencedoras e finalistas em três categorias. Consulte a lista completa abaixo:

1) Mulheres inovadoras EIC, para todas as mulheres fundadoras e cofundadoras nos Estados-Membros da UE e países associados ao Horizonte Europa:

-- Vencedora:Katerina Spranger (Ucrânia/Reino Unido), fundadora e CEO da Oxford Heartbeat, aplicação da inteligência artificial para apoiar um tratamento mais seguro e preciso dos aneurismas cerebrais.

-- Segundo lugar: Elena Heber (Alemanha), cofundadora e Diretora-geral da HelloBetter, que expande o acesso aos cuidados de saúde mental através de terapêuticas digitais clinicamente validadas e de soluções apoiadas por inteligência artificial.

-- Terceiro lugar: Judit Camargo Sanromà (Espanha), fundadora e CEO da Roka Furadada, que combate o aumento dos casos de cancro da pele através de ingredientes cosméticos ecológicos que proporcionam uma proteção eficaz contra os raios UV, minimizando simultaneamente os danos causados aos ecossistemas marinhos.

2) Inovadoras em Ascensão EIC, para jovens inovadoras promissoras com menos de 35 anos:

-- Vencedora: Marta Oliveira (Bélgica), cofundadora e Diretora de Operações da ATMOS Space Cargo, que permite que cápsulas espaciais reutilizáveis trazarem materiais da órbita em segurança e apoiem novas oportunidades de investigação.

-- Segundo lugar: Judit Giró Benet (Espanha), fundadora da The Blue Box, que desenvolveu uma análise de urina para melhorar a deteção precoce do cancro da mama, especialmente para mulheres que não têm bons acessos aos métodos de rastreio existentes.

-- Terceiro lugar: Carin Lightner (Suíça), cofundadora e Diretora Executiva da Enantios, que promove o desenvolvimento de novos medicamentos através de uma análise mais rápida e precisa de moléculas complexas.

3) Liderança de Mulheres EIT, para membros excecionais da Comunidade EIT:

-- Vencedora:Ella Frances Cullen (Portugal), cofundadora e Diretora de Marketing da Minespider, pioneira na rastreabilidade digital de produtos ao longo das cadeias de abastecimento. A plataforma de blockchain e IA da sua empresa cria passaportes digitais para produtos e baterias, permitindo a rastreabilidade da cadeia de abastecimento e aumentando a transparência, a sustentabilidade e a conformidade.

-- Segundo lugar: Stefania Raimondo (Itália), cofundadora da Navhetec, que está a fazer avançar a nanomedicina à base de plantas, extraindo partículas com potencial biomédico do sumo de citrinos. A sua empresa desenvolveu e patenteou um método que permite a extração e utilização destas partículas para formular produtos de saúde com eficácia superior e funcionalidades inovadoras.

-- Terceiro lugar: Neide Vieira (Portugal), cofundadora e Diretora de Operações da IPLEXMED, que está a acelerar o diagnóstico de doenças infeciosas através da utilização de biossensores à base de grafeno. A sua empresa criou uma plataforma de diagnóstico portátil, rápida e conectada que fornece resultados com qualidade de laboratório, tirando partido das propriedades eletrónicas superiores dos biossensores de grafeno.

Gerido conjuntamente pela Agência Executiva do Conselho Europeu de Inovação e das PME (EISMEA) e pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), o Prémio Europeu para Mulheres Inovadoras destaca o contributo crucial das mulheres empresárias para o ecossistema de inovação da Europa e para a sua competitividade a longo prazo. Já na sua 12.ª edição, o prémio continua a reconhecer e a celebrar as mulheres de destaque que estão a impulsionar a inovação e o empreendedorismo em toda a Europa.

Antecedentes

O Prémio Europeu para Mulheres Inovadoras é atribuído a mulheres de toda a UE e de países associados ao programa Horizonte Europa, cujas inovações revolucionárias estão a impulsionar mudanças positivas para as pessoas e para o planeta. O objetivo é destacar as suas conquistas e incentivar mais mulheres e raparigas a seguirem carreiras nas áreas da inovação e do empreendedorismo. Existem três categorias de prémios:

-- A categoria Mulheres inovadoras EIC, atribuída às inovadoras mais talentosas de toda a UE e dos países associados. A vencedora recebe 100 000 EUR, e os segundos e terceiros lugares recebem 70 000 EUR e 50 000 EUR, respetivamente;

-- A categoria Inovadoras em Ascensão EIC, atribuída a jovens inovadoras promissoras com menos de 35 anos. A vencedora recebe 50 000 EUR, e os segundos e terceiros lugares recebem 30 000 EUR e 20 000 EUR, respetivamente;

-- A categoria Liderança de Mulheres EIT, concedida a líderes femininas excecionais da Comunidade EIT. A vencedora recebe 50 000 EUR, e os segundos e terceiros lugares recebem 30 000 EUR e 20 000 EUR, respetivamente.

Mais informaçõesPrémio da UE para Mulheres Inovadoras 2026: as vencedoras - European Innovation CouncilContacto: EISMEA-WIP@ec.europa.eu

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European Innovation Council (EIC)

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