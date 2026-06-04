Navios iranianos com 7 milhões de barris saíram do Golfo apesar do bloqueio

Quatro petroleiros de bandeira iraniana cruzaram o Estreito de Ormuz na segunda-feira (1º) com cargas, um evento sem precedentes desde meados de abril e a implementação do bloqueio americano aos portos iranianos, de acordo com dados da empresa de rastreamento marítimo Kpler, divulgados nesta quinta-feira (4).

A Kpler detectou a passagem dos navios Hilda I, Amber, Silvia I e Happiness I, que transportavam um total de 7 milhões de barris de petróleo.

Todos carregaram suas mercadorias em meados de abril na Ilha de Khark, o principal terminal petrolífero do país, por onde normalmente passa 90% do petróleo da República Islâmica.

Os navios cruzaram o estreito na segunda-feira com seus transponders AIS desligados.

A Kpler utiliza principalmente imagens de satélite para rastrear embarcações que transportam matérias-primas.

Os quatro navios são petroleiros que transportam frequentemente petróleo iraniano para uma área offshore na costa da Malásia e de Singapura, onde é transferido em alto-mar para outros petroleiros que completam a viagem até o cliente final, geralmente chinês.

Teerã adotou essa prática para contornar as sanções internacionais.

Inicialmente, os quatro petroleiros mantiveram suas operações apesar do conflito. Mas suspenderam as atividades em 13 de abril, quando Washington impôs um bloqueio aos portos iranianos em resposta ao fechamento do Estreito de Ormuz por Teerã.

Três petroleiros ligados ao Irã já haviam desafiado o bloqueio em 15 de abril, segundo Kpler. No entanto, nenhum tentou fazê-lo desde então.

O Exército dos EUA anuncia regularmente ações contra petroleiros que tentam violar o bloqueio.