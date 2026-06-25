Navio é atingido por 'projétil de origem desconhecida' em Ormuz

Um projétil de origem desconhecida danificou uma embarcação no Estreito de Ormuz, informou nesta quinta-feira (25) a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

"Um cargueiro foi atingido a estibordo por um projétil de origem desconhecida, o que provocou danos na ponte de comando. O capitão não relatou vítimas nem impacto ambiental", indicou.

A agência acrescentou que o incidente ocorreu 14 quilômetros ao sudeste de Dahit, localidade do sultanato de Omã.

O Estreito de Ormuz é um dos principais pontos de atrito nas negociações entre o Irã e os Estados Unidos para tentar pôr fim à guerra no Oriente Médio.