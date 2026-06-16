Navio de guerra russo fez disparos de advertência contra barco no Canal da Mancha

Um iate registrado no Reino Unido, que estava no Canal da Mancha, fora das águas britânicas, reportou "disparos de advertência" por parte de um navio russo, disse à AFP uma fonte de defesa britânica nesta terça-feira (16).

Aparentemente, o incidente ocorreu cerca de 20 milhas náuticas ao sul da ilha de Wight.

Foi um incidente isolado, sem relação com a interceptação por parte das forças armadas britânicas de um navio suspeito de pertencer à frota fantasma russa, acrescentou a fonte.

O episódio também coincidiu com a reunião dos líderes do G7 no leste da França, que nesta terça-feira acordaram intensificar a pressão sobre a Rússia para pôr fim a mais de quatro anos de guerra contra a Ucrânia.

Ao ser perguntado sobre o ocorrido, um porta-voz do Ministério da Defesa britânico informou que as autoridades estão "investigando informação sobre um incidente no Canal" da Mancha.

No incidente relatado nesta terça-feira, o iate com bandeira britânica afirmou que um navio da Marinha russa havia feito os disparos de advertência a uma distância aproximada de mais de 450 metros.

O iate, que seguiu viagem após uma visita de verificação do estado da tripulação por uma lancha enviada pelo navio britânico HMS Tyne, não informou feridos nem danos.

Entende-se que outro navio de guerra britânico, o HMS Mersey, monitorava a embarcação russa no momento do incidente.

Londres sancionou centenas de embarcações suspeitas de pertencer à "frota fantasma" russa, composta principalmente por antigos petroleiros, com os quais Moscou dribla as sanções ocidentais impostas em resposta à invasão da Ucrânia em 2022.

França, Bélgica, Finlândia e outros países europeus também interceptaram recentemente navios suspeitos de burlar as sanções e pertencentes, segundo as autoridades, à chamada "frota fantasma" russa.