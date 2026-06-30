NASA mostra extensão dos danos causados pelos terremotos na Venezuela

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês) divulgou, na segunda-feira, 29, um mapa que mostra a extensão dos danos causados pelos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira, 24.

O material está disponível na plataforma Sistema de Informação Geográfica de Dados Terrestres (Earthdata GIS), projetada para distribuir dados de observação da Terra.

No mapa, os edifícios com 75% ou mais de probabilidade de danos estão destacados em vermelho. As estruturas com probabilidade entre 50% e 75% aparecem em laranja, enquanto aquelas com risco entre 1% e 50% são exibidas em amarelo. As construções que provavelmente não foram afetadas estão em branco.

Nas imagens, é possível ver que o Estado de La Guaira foi o mais afetado pelos tremores. Quase todas os edifícios no entorno do Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, aparecem em vermelho, inclusive estruturas dentro do próprio aeroporto, o maior do país.

A situação se repete nas cidades de La Guaira, capital do Estado de mesmo nome, e Caraballeda, que aparecem no mapa como uma grande mancha vermelha. Devido à extensão dos danos na região, o Estado foi classificado pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, como "zona de desastre".

Em Caracas, os pontos vermelhos diminuem, mas ainda podem ser vistos, principalmente nas áreas próximas à estrada que liga a capital venezuelana a La Guaira.

Segundo a Nasa, o mapa foi desenvolvido com base em dados do satélite Sentinel-1, do Programa Copernicus, da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês). O equipamento registrou duas imagens da Venezuela: uma na quarta-feira, por volta das 19h50 (no horário de Brasília), menos de uma hora após os tremores, mostrando a zona oeste do país, próxima ao epicentro; e outra na quarta-feira, 25, por volta das 7h16 (no horário de Brasília), cobrindo a região metropolitana de Caracas.

A agência afirmou que as duas cenas foram comparadas com um conjunto de imagens de referência do Sentinel-1 adquiridas ao longo do ano anterior e, posteriormente, combinadas em um único mapa de danos.

A análise inicial dos dados, feita pelos pesquisadores Corey Scher e Jamon Van Den Hoek, da Universidade Estadual do Oregon, indica que aproximadamente 58.870 edifícios foram danificados ou destruídos em toda a região afetada.

A Nasa pondera, no entanto, que a avaliação ainda é preliminar, elaborada poucos dias após o evento, e permanece sem validação em campo. Por esse motivo, deve ser interpretada como um indicador, e não como um censo verificado de edifício em edifício.