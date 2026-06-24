Na Alemanha, falha em manutenção programada paralisou todos os trens do país

A operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn atribuiu a uma substituição programada de componente uma falha de comunicação que paralisou todos os trens da Alemanha na noite da terça-feira, 23, provocando transtornos em todo o país e gerando críticas à qualidade da infraestrutura ferroviária.

Segundo a empresa, o problema ocorreu no sistema digital de comunicação GSM-R, utilizado para as comunicações internas da rede ferroviária. A interrupção levou à paralisação completa dos serviços por cerca de duas horas, com retomada gradual das operações após a meia-noite.

A Deutsche Bahn pediu desculpas aos passageiros e informou ter oferecido vouchers para táxis e hospedagem, além de manter alguns trens disponíveis para espera. Ainda assim, viajantes relataram falta de informações, dificuldade para encontrar hotéis e atrasos que se estenderam pela madrugada.

Na manhã desta quarta-feira, 24, os trens voltaram a operar de forma "praticamente normal", embora ainda houvesse risco de atrasos pontuais.

O diretor da divisão de infraestrutura DB InfraGO, Philipp Nagl, afirmou que a causa aparente da pane foi "a substituição programada de um componente técnico". "Estamos analisando com a máxima prioridade como exatamente isso levou à falha", disse.

O episódio ocorre em meio a anos de reclamações sobre atrasos e interrupções frequentes na rede ferroviária alemã. A Deutsche Bahn vem realizando obras de modernização em rotas estratégicas após anos de subinvestimento, mas admite que melhorias significativas devem levar tempo.

A Alemanha possui a maior rede ferroviária da Europa, com cerca de 33,4 mil quilômetros de extensão, 5,4 mil estações e aproximadamente 50 mil trens circulando diariamente.

Para Oliver Krischer, ministro dos Transportes da Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso do país, a paralisação total da malha ferroviária por uma falha técnica representa "um novo fundo do poço" para um sistema já criticado pela baixa qualidade operacional.

Segundo ele, é necessário criar mecanismos de emergência para evitar que situações semelhantes se repitam. Fonte: Associated Press.