Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo após disparada das ações da SpaceX

Operadora de satélites SpaceX foi fundada por Musk em 2002. MICHEL EULER / AFP

O empresário Elon Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo após as ações de sua empresa, a SpaceX, dispararem mais de 20% nesta sexta-feira (21). As ações chegaram a US$ 166 (R$ 843) em seu primeiro dia de negociação após a maior oferta pública inicial da história.

Espera-se que essa operação de grande envergadura, com a qual Musk pretende levantar mais de US$ 75 bilhões (R$ 381 bilhões), dê início a uma série de importantes aberturas de capital de empresas de inteligência artificial nos próximos meses.

A estreia no mercado Nasdaq de Nova York coroou semanas de frenesi entre investidores em torno da companhia de foguetes, agora transformada em um conglomerado de inteligência artificial e satélites.

— A SpaceX quer poder levá-los à Lua, levá-los a Marte e, em última instância, além — declarou Musk durante um evento de lançamento na Starbase, no Texas, cercado por sua equipe.

— Estou absolutamente confiante de que, com a incrível equipe que temos aqui na SpaceX, conseguiremos isso para vocês — acrescentou.

Cem pessoas se reuniram em frente à sede da Nasdaq em Nova York. A SpaceX comemorou a ocasião com um letreiro em neon na Times Square que dizia: "Construindo a infraestrutura para o futuro".

— Musk estabelece metas muito futuristas que ninguém mais está considerando, e acho que isso gerou muita empolgação entre as pessoas — comentou Sarin Sio, da empresa financeira Dovetail, após participar do evento na sede da Nasdaq.

A Space X

Fundada por Musk em 2002, a SpaceX se expandiu até se tornar uma importante operadora de satélites, incorporando a empresa de inteligência artificial xAI, que inclui a plataforma de redes sociais X (antigo Twitter).

O conglomerado, que é negociado sob o código "SPCX", tem sido alvo de grande atenção para ver como Wall Street absorve a oferta.

A SpaceX se antecipou a outros gigantes da IA que pretendem abrir capital. Tanto a OpenAI quanto a Anthropic apresentaram recentemente a documentação inicial aos reguladores.

Essa oferta pública inicial ocorre pouco mais de um ano depois de Musk deixar o governo do presidente Donald Trump, após liderar durante meses a polêmica iniciativa Doge para cortar gastos públicos, tudo isso enquanto conciliava suas funções como diretor-executivo da Tesla e da SpaceX.

O apoio de Musk a Trump e aos populistas de direita na Europa — somado a uma longa lista de comentários incendiários no X — transformou o empresário em uma figura profundamente divisiva. Ainda assim, essa histórica abertura de capital demonstra que continua contando com o apoio dos investidores.

Segundo a Bloomberg, a oferta registrou uma demanda mais de quatro vezes superior à oferta inicial.