Museu do Louvre está 'no limite', alerta novo presidente

O Louvre, em crise desde o grande roubo de outubro do ano passado, está "no limite" e precisará investir grandes quantias para renovar suas infraestruturas antigas, afirmou nesta quarta-feira (17) o presidente do museu mais visitado do mundo.

"Podemos dizer sem rodeios: apesar de sua imponente majestade, apesar do empenho diário de suas equipes, é um Louvre no limite", declarou Christophe Leribault em uma comissão do Senado francês. "Seus equipamentos, suas infraestruturas estão chegando ao fim de um ciclo".

O roubo de várias joias da Coroa em 19 de outubro evidenciou as falhas de segurança e os atrasos acumulados na modernização das instalações do museu parisiense, que no ano passado recebeu nove milhões de visitantes.

"Estamos em uma encruzilhada: as urgências relativas ao edifício se acumulam e enfrentamos uma barreira de investimentos, o que, evidentemente, não é o que se quer ouvir", declarou Leribault, nomeado para o cargo em fevereiro.

Ao falar sobre a segurança do museu, Leribault afirmou que estão sendo abordadas "as urgências que se impõem" e anunciou a implementação, a partir de janeiro de 2027, do novo sistema de vigilância por vídeo do perímetro.

"Claro, instalamos com urgência algumas câmeras adicionais em locais absolutamente nevrálgicos cuja deficiência havíamos constatado, mas não se pode criar toda uma nova rede com centenas de câmeras sem reforçar a estrutura técnica", explicou.

"A ferida do roubo e o trauma dos meses que se seguiram continuam sendo muito intensos no museu", admitiu.