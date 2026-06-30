Mundo registra recorde de novos milionários em 2025

O patrimônio das famílias registrou forte aumento em 2025, com um número "recorde" de "novos milionários" no mundo, segundo um estudo do banco suíço UBS publicado nesta terça-feira (30).

No ano passado, cerca de um milhão de pessoas no mundo, o equivalente a 2.600 pessoas por dia, viram o valor de seu patrimônio atingir um milhão de dólares (R$ 5,2 milhões), somando ativos financeiros e imobiliários, segundo estimativas do gigante suíço da gestão patrimonial.

Os Estados Unidos concentraram quase metade desses novos milionários, com mais de 440.000 pessoas adicionais, seguidos por China continental, Japão, Alemanha, Reino Unido e França.

Todos os anos, o UBS publica seu Global Wealth Report, relatório que analisa a evolução do patrimônio das famílias em todo o mundo.

O estudo leva em conta o conjunto de ativos financeiros e não financeiros, principalmente imóveis, descontadas as dívidas. Para facilitar a comparação entre países, o valor dos ativos é expresso em dólares.

"Ser milionário em dólares não significa ter um milhão no banco ou em uma carteira de investimentos", esclarece o estudo, já que a residência principal representa o principal ativo da maioria das famílias.

Segundo o relatório, baseado em uma amostra de 56 países, a riqueza pessoal, considerando todos os níveis patrimoniais, aumentou 10,8% em 2025, registrando "seu ritmo de crescimento mais rápido desde 2017", informou o banco no comunicado que acompanha o estudo.

O aumento se explica pela "força dos mercados financeiros" e pela "alta dos ativos não financeiros", acrescentou o UBS, embora tenha ressaltado que "os ganhos foram desiguais" conforme regiões e faixas de riqueza.

"O crescimento foi especialmente forte entre patrimônios superiores a cinco milhões de dólares (R$ 25,9 milhões)", destacou o banco.

A Suíça lidera o ranking, com patrimônio médio por adulto de 910.382 dólares (R$ 4,7 milhões), seguida pelos Estados Unidos, com 696.277 dólares (R$ 3,6 milhões), e Luxemburgo, com 654.732 dólares (R$ 3,4 milhões).

A França ocupa o 15º lugar, com patrimônio médio de 341.359 dólares (R$ 1,8 milhão), atrás da Alemanha, com 346.613 dólares (R$ 1,8 milhão), e à frente de Taiwan, com 332.533 dólares (R$ 1,7 milhão).