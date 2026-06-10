MP pede prisão do cantor francês Patrick Bruel por acusações de abusos sexuais

Promotores franceses pediram nesta quarta-feira (10) o indiciamento e a prisão preventiva do popular cantor e ator Patrick Bruel, após dois dias de detenção para interrogá-lo sobre várias acusações de estupro e abusos sexuais.

"O procurador da República solicitou a abertura de uma investigação judicial contra ele e seu indiciamento por atos de estupro, tentativas de estupro, agressões sexuais e assédio sexual relativos a nove vítimas, cometidos entre 2010 e 2019", indicou o Ministério Público em um comunicado.

O cantor de 67 anos, que durante décadas foi um dos mais famosos da França, com milhões de discos vendidos, foi detido na segunda-feira em Paris, segundo o Ministério Público de Nanterre.

O MP também informou ter incluído no processo denúncias por estupro, tentativa de estupro, agressão sexual e assédio sexual de outras 13 vítimas, ocorridas entre setembro de 1992 e setembro de 2008, mas que podem ter prescrito.

Sob pressão das revelações de novos casos, Patrick Bruel, que nega todas as acusações, cancelou a maior parte de sua próxima turnê na França e no exterior, que deveria começar em junho.