Moscou é alvo de ataques de drones após ação da Rússia matar vários na Ucrânia

Moscou foi alvo de um ataque de drones nesta segunda-feira, 29, com os militares informando que vários drones foram abatidos durante a aproximação, segundo a agência Baha.

O prefeito da capital russa, Sergey Sobyanin, informou primeiro que um veículo aéreo não tripulado foi destruído; em seguida, as Forças de Defesa da Rússia anunciaram que outros dois foram alvejados por sistemas antiaéreos.

Já na Ucrânia, mísseis e drones russos mataram vários civis nesta segunda-feira, em ataques que o presidente Volodymyr Zelensky descreveu como trágicos.

"A Rússia lançou um ataque com mísseis contra Dnipro, visando a infraestrutura", disse Zelensky no X. "Tragicamente, até o momento, foi confirmada a morte de cinco pessoas", afirmou, citando ainda que a Rússia também atacou Zaporizhzhia hoje, tendo como alvo uma van de passageiros comum. Três pessoas morreram. Outras seis pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança. Em Nikopol, os russos realizaram um ataque duplo contra equipes de socorro e um caminhão de bombeiros. Eles também atacaram a infraestrutura energética nas regiões de Sumy, Odessa e Chernihiv, além de lançarem ataques contra Kherson e a região de Kharkiv, disse o presidente ucraniano.

Drones russos também mataram uma mulher de 69 anos e um homem de 77 anos na região de Sumy, no nordeste do país, informou a Polícia Nacional, segundo a Associated Press.

"É fundamental combater esse terror russo", afirmou Zelensky. "É essencial que a Europa atue com o máximo empenho no desenvolvimento de sua própria defesa antibalística", disse.

Zelensky ainda informou no X que recebeu o ministro da Defesa da Dinamarca, Jeppe Bruus, nesta segunda.