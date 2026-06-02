Mortes de detentos dispararam na Venezuela em 2025, segundo relatório de ONG

Ao menos 158 detentos, entre eles três presos políticos, morreram em 2025 nas prisões da Venezuela, principalmente devido às más condições de atendimento médico, um aumento de mais de 50% em relação ao ano anterior, alertou nesta terça-feira (2) o Observatório Venezuelano de Prisões.

As prisões venezuelanas são alvo constante de denúncias pelas condições de superlotação, pelos conflitos violentos entre detentos e agentes penitenciários e pelo controle exercido por grupos criminosos.

Segundo o relatório anual do observatório, apresentado nesta terça-feira, 105 presos morreram em 2024.

O diretor da ONG, Humberto Prado, explicou que 151 das mortes "ocorreram por falta de atendimento médico". Problemas cardiovasculares e respiratórios foram as causas mais frequentes.

As outras sete mortes envolvem episódios de violência, acidentes e um suposto suicídio.

A Venezuela enfrenta uma crise hospitalar agravada pela falta de insumos e medicamentos, situação que afeta ainda mais o sistema prisional.

O aumento das mortes se deve "à falta de insumos médicos, à falta de pessoal adequado para atender essas patologias dentro das prisões", disse Prado.

A solução é que "as prisões tenham abastecimento de medicamentos de acordo com o número de detentos e a quantidade de profissionais de saúde necessária", acrescentou.

O relatório estimou que, em 2025, a população carcerária era de quase 27.000 pessoas, enquanto a capacidade das prisões do país é de apenas 15.000 detentos.

A ONG classificou o nível de superlotação do sistema prisional venezuelano como de "risco crítico".

Essas condições motivaram uma greve de fome e uma rebelião ao longo de 2025.

Outra rebelião ocorrida em uma prisão situada a 70 km de Caracas deixou cinco mortos em abril.

Já um protesto na semana passada em uma prisão do estado de Barinas, no oeste do país, que envolveu mais de 1.000 detentos denunciando maus-tratos e tortura, provocou a destituição do diretor da unidade prisional.