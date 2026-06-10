Mídia iraniana relata novos ataques perto do Estreito de Ormuz

A imprensa iraniana informou, nesta quarta-feira (10), sobre novos ataques em áreas próximas ao Estreito de Ormuz, enquanto as forças americanas realizam o que o presidente Donald Trump descreveu como retaliações pela derrubada de um helicóptero.

Segundo veículos de comunicação locais, foram ouvidas durante a madrugada explosões na ilha de Qeshm e na cidade portuária de Bandar Abbas, localizadas na costa sul do Irã e às margens de Ormuz, uma rota crucial para o trânsito mundial de hidrocarbonetos.