Michael Caine cede sua voz para um audiolivro de "A Odisseia" narrado com IA

Um novo audiolivro de A Odisseia foi lançado nesta terça-feira (23) com a narração de Michael Caine ou, pelo menos, com uma versão de sua voz gerada por inteligência artificial.

O ator de 93 anos autorizou a ElevenLabs a utilizar sua voz em diversos projetos, entre eles a nova narração do poema épico de Homero. Uma adaptação cinematográfica, dirigida por Christopher Nolan, chegará aos cinemas em julho.

"Hoje lançamos um audiolivro cinematográfico original de 'A Odisseia', de Homero, narrado com a voz de sir Michael Caine", anunciou a ElevenLabs.

Caine afirmou em comunicado que é um "prazer" fazer parte do projeto.

"'A Odisseia' é uma das melhores histórias já contadas", comentou o ator.

"Durante quase três milênios, seus temas de perseverança, lealdade, tentação e o chamado duradouro do lar ressoaram através de culturas e gerações", acrescentou.

O audiolivro, com 13 horas de duração, foi lançado nesta terça-feira no aplicativo ElevenReader, da ElevenLabs, que tem entre seus investidores o ator americano Matthew McConaughey.

O lançamento ocorre a menos de um mês da estreia do filme - projetos independentes entre si - que chega aos cinemas dos Estados Unidos em 17 de julho.

"Antes de assistir ao filme, ouça a epopeia original", afirmou a ElevenLabs em suas redes sociais, acompanhando a mensagem com um trecho da narração.

Caine e Nolan trabalharam juntos em oito filmes ao longo de quase duas décadas, incluindo a trilogia de Batman, além de A Origem e Interestelar.

O ator anunciou no ano passado a assinatura do acordo com a ElevenLabs. A empresa de software possui em seu catálogo de vozes as de diversas personalidades e artistas, vivos e falecidos, como Stan Lee, Art Garfunkel e J. Robert Oppenheimer.

O avanço da inteligência artificial é um tema controverso em Hollywood. Atores e profissionais criativos temem ser substituídos pela tecnologia e reivindicam proteções que salvaguardem seus empregos.

"Não se trata de substituir vozes, mas de ampliá-las", declarou Caine ao anunciar, na época, o acordo com a ElevenLabs.