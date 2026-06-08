Merz e Macron concordam em suspender o projeto europeu de aviões de combate SCAF

Friedrich Merz e Emmanuel Macron concordaram em "não prosseguir" com o projeto europeu de caças, o Sistema de Combate Aéreo do Futuro (SCAF), devido a prolongadas divergências entre as empresas envolvidas, informou o governo alemão nesta segunda-feira (8).

O chefe de governo alemão e o presidente francês "concluíram que as empresas não conseguirão chegar a um acordo para construir um avião de combate conjunto", disse um representante do governo à AFP.

Lançado em 2017 por Alemanha e França, com a adesão posterior da Espanha, o SCAF é o maior projeto de defesa da Europa, destinado a fortalecer a autonomia estratégica do continente, mas está paralisado devido a tensões entre a fabricante francesa Dassault e o grupo europeu Airbus.