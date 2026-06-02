Mercados reagem positivamente ao resultado da extrema direita na Colômbia

Os mercados reagiram positivamente ao surpreendente resultado da extrema direita no primeiro turno das eleições presidenciais da Colômbia, com o fortalecimento da moeda local e a alta dos títulos do país.

O advogado Abelardo de la Espriella se impôs no primeiro turno no domingo com mais de 43% dos votos, à frente do favorito nas pesquisas, o senador de esquerda Iván Cepeda (41%). Os dois se enfrentarão no segundo turno em 21 de junho.

O peso colombiano se valorizou em relação ao dólar entre sexta-feira (29), antes da eleição, e esta terça-feira (2), segundo o Banco Central. Nesta terça-feira, o dólar era negociado a 3.560 pesos, ante 3.646 na sexta-feira.

Na Bolsa de Valores da Colômbia, o índice MSCI Colcap, que acompanha o desempenho das ações mais representativas do país, subiu 3,58% na segunda-feira.

Os títulos soberanos colombianos também registraram ganhos generalizados na última sessão de negociação, um sinal do aumento da confiança dos investidores, segundo dados do Banco Central.

Um dos principais desafios para o próximo presidente será o financeiro.

A Colômbia acumulou um déficit fiscal próximo a 7% do PIB após a implementação de programas sociais de alto custo.

De la Espriella afirma se inspirar nas políticas econômicas do presidente argentino, Javier Milei, e promete uma redução do Estado de 40%. Seu compromisso com a reativação do setor de combustíveis fósseis, em contraste com a abordagem de Petro, é bem recebido pelos mercados.

As ações da Ecopetrol, a principal empresa colombiana, dispararam após os resultados das eleições. Na segunda-feira, seu preço atingiu a maior cotação em 52 semanas.